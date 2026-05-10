元Wanna Oneキム・ジェファン、兵役終え7年ぶり「KCON」登場 日本語で思い伝える「ファンの皆さんに感謝」【KCON JAPAN 2026／レッドカーペット】
【モデルプレス＝2026/05/10】元Wanna Oneのキム・ジェファンが10日、千葉・幕張メッセにて開催されたKカルチャーフェスティバル「KCON JAPAN 2026」のレッドカーペットに登場した。
【写真】元ワナワン、兵役終え大型イベントカムバック
ジェファンは首元の真っ赤なネクタイを主役にカジュアルな黒のアウター、パンツを合わせたスタイリングで登場。「久しぶりに『KCON』に戻ってきました。とてもときめいています。またファンの皆さんのお目にかかれると思っただけで幸せな気持ちです」と久々の「KCON」出演への喜びを語った。
2024年7月に入隊し、2025年末をもって兵役を終えたジェファンは「元気な姿で帰ってきました。離れている間皆さんの応援に力づけられました」とファンへメッセージ。そして、日本語で「変わらずお待ちいただき、応援してくださったファンの皆さんに感謝を申し上げます」と思いを伝えていた。
10日のレッドカーペットにはZEROBASEONE（ゼロベースワン）、CORTIS（コルティス）、izna（イズナ）、ME:I（ミーアイ）、&TEAM（エンティーム）、三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典（GAN）、hrtz.wav（ハーツウェイブ）、H//PE Princess（ハイププリンセス）、キム・ジェファン（KIM JAE HWAN）らが登壇した。
「KCON JAPAN」はCJ ENMが2012年から毎年開催し、2026年で14年目を迎えるKカルチャーフェスティバル。K-POPショーと韓国のライフスタイルを直接体験できるコンベンションを融合したフェスティバルで、これまでアジア、中東、ヨーロッパ、アメリカなど世界14の地域で開催され、オフラインの累計来場者数は約223万人に達する。「KCON JAPAN 2026」は「Walk in SOUL CITY」をテーマに掲げ、K-POPの枠を超えたK-ライフスタイルを象徴する多彩な要素が一堂に会する場を提供。来場者が自分らしい「K」のスタイルを発見できる世界的なプラットフォームとしてのアイデンティティを確立していく。（modelpress編集部）
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◆キム・ジェファン、兵役終え「KCON」登場
ジェファンは首元の真っ赤なネクタイを主役にカジュアルな黒のアウター、パンツを合わせたスタイリングで登場。「久しぶりに『KCON』に戻ってきました。とてもときめいています。またファンの皆さんのお目にかかれると思っただけで幸せな気持ちです」と久々の「KCON」出演への喜びを語った。
10日のレッドカーペットにはZEROBASEONE（ゼロベースワン）、CORTIS（コルティス）、izna（イズナ）、ME:I（ミーアイ）、&TEAM（エンティーム）、三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典（GAN）、hrtz.wav（ハーツウェイブ）、H//PE Princess（ハイププリンセス）、キム・ジェファン（KIM JAE HWAN）らが登壇した。
◆「KCON JAPAN 2026」テーマは「Walk in SOUL CITY」
「KCON JAPAN」はCJ ENMが2012年から毎年開催し、2026年で14年目を迎えるKカルチャーフェスティバル。K-POPショーと韓国のライフスタイルを直接体験できるコンベンションを融合したフェスティバルで、これまでアジア、中東、ヨーロッパ、アメリカなど世界14の地域で開催され、オフラインの累計来場者数は約223万人に達する。「KCON JAPAN 2026」は「Walk in SOUL CITY」をテーマに掲げ、K-POPの枠を超えたK-ライフスタイルを象徴する多彩な要素が一堂に会する場を提供。来場者が自分らしい「K」のスタイルを発見できる世界的なプラットフォームとしてのアイデンティティを確立していく。（modelpress編集部）
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