[5.10 J1百年構想リーグ EAST第16節](日産ス)※14:00開始主審:須谷雄三<出場メンバー>[横浜F・マリノス]先発GK 1 朴一圭DF 2 加藤蓮DF 13 井上太聖DF 17 ジェイソン・キニョーネスDF 23 宮市亮MF 6 渡辺皓太MF 24 近藤友喜MF 28 山根陸MF 30 ユーリ・アラウージョMF 40 天野純FW 9 谷村海那控えGK 21 飯倉大樹DF 33 諏訪間幸成DF 35 関富貫太MF 8 喜田拓也MF 29 樋口有斗FW 11 ジョルディ・クルークスFW 19 テヴィスFW 26 デ