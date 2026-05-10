NASA（アメリカ航空宇宙局）は2026年5月5日付で、既知の「褐色矮星」の数をほぼ倍増させる3000個以上の新たな褐色矮星候補を発見したとする、アメリカ海軍天文台のAdam Schneiderさんを筆頭とする研究チームの成果を紹介しています。NASAによると、この成果はNASAが主導する市民科学プロジェクト「Backyard Worlds: Planet 9」に参加する、約20万人もの市民ボランティアの貢献がもたらしたものです。暗くて見つけにくい「褐色矮星