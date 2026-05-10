人気配信者・加藤純一（40）が10日までに自身の公式Xを更新。事務所設立を発表した。「新しく配信者事務所なるものを立ち上げました！」と書き出した加藤。新ストリーマー事務所「株式会社 DRKS」（どろくさ）加入メンバーのストリーマー・布団ちゃん、ゆゆうた、もこう、おにやとの集合写真を添えて報告した。「色々脛に傷があるもの達ですが、うぞ暖かく見守ってください！」と自虐も。「本人達の負担にならないように色々