『劇場版 呪術廻戦 0』るかっぷの「乙骨憂太」と「狗巻棘」に着せて遊べるポンチョが登場
メガハウスは、『劇場版 呪術廻戦 0』より「るかっぷ ポンチョ アニメ『呪術廻戦』 5周年 乙骨憂太 劇場版 呪術廻戦 0／狗巻棘 劇場版 呪術廻戦 0」(1,980円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年10月発送予定。
2026年10月発送予定「るかっぷ ポンチョ アニメ『呪術廻戦』 5周年 乙骨憂太 劇場版 呪術廻戦 0／狗巻棘 劇場版 呪術廻戦 0」(1,980円)
「るかっぷ」シリーズの着せ替えアイテムとして、別売の「るかっぷ 劇場版 呪術廻戦 0 乙骨憂太」と「るかっぷ 劇場版 呪術廻戦 0 狗巻棘」に着せて遊べるポンチョが登場。
「るかっぷ」は「look up(見上げる)」を元にした造語で、見上げて見つめているような、可愛い仕草が特徴のフィギュアシリーズ。 「見上げ＆おすわりポーズ」で、デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっている。
(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
(C) 2021 「劇場版 呪術廻戦 0」製作委員会 (C)芥見下々／集英社
2026年10月発送予定「るかっぷ ポンチョ アニメ『呪術廻戦』 5周年 乙骨憂太 劇場版 呪術廻戦 0／狗巻棘 劇場版 呪術廻戦 0」(1,980円)
「るかっぷ」は「look up(見上げる)」を元にした造語で、見上げて見つめているような、可愛い仕草が特徴のフィギュアシリーズ。 「見上げ＆おすわりポーズ」で、デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっている。
(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
(C) 2021 「劇場版 呪術廻戦 0」製作委員会 (C)芥見下々／集英社