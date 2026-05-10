映画『SAKAMOTO DAYS』に出演する目黒蓮、高橋文哉、塩野瑛久、渡邊圭祐、戸塚純貴、小手伸也が、きょう10日に放送される日本テレビ系『Golden SixTONES』（後9：00）にゲスト出演する。【番組カット】イケメン俳優たちが真剣な表情で…SixTONESと大騒ぎドラマ撮影のため今年１月からカナダで生活している目黒は、今回約3ヶ月ぶりに一時帰国。「昨日の夜に帰って来て、これが一発目の仕事です」と、ゲスト出演した目黒に、SixT