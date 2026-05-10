【ラ・リーガ第35節】(アノエタ)ソシエダ 2-2(前半0-1)ベティス<得点者>[ソ]オーリ・オスカールソン(79分)、ミケル・オヤルサバル(90分+1)[ベ]アントニー(39分)、アブデ・エザルズリ(47分)<退場>[ベ]アイトール・ルイバル(90分+6)<警告>[ソ]アンデル・バレネチェア(62分)、オーリ・オスカールソン(83分)[ベ]アイトール・ルイバル2(64分、90分+6)、ディエゴ・ジョレンテ(90分)観衆:28,617人└先発復帰の久保建英