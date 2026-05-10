ソシエダvsベティス 試合記録
【ラ・リーガ第35節】(アノエタ)
ソシエダ 2-2(前半0-1)ベティス
<得点者>
[ソ]オーリ・オスカールソン(79分)、ミケル・オヤルサバル(90分+1)
[ベ]アントニー(39分)、アブデ・エザルズリ(47分)
<退場>
[ベ]アイトール・ルイバル(90分+6)
<警告>
[ソ]アンデル・バレネチェア(62分)、オーリ・オスカールソン(83分)
[ベ]アイトール・ルイバル2(64分、90分+6)、ディエゴ・ジョレンテ(90分)
観衆:28,617人
└先発復帰の久保建英は後半早々に交代も…0-2から猛攻のソシエダ、意地の同点劇でCL圏内ベティスとドロー!!
ソシエダ 2-2(前半0-1)ベティス
<得点者>
[ソ]オーリ・オスカールソン(79分)、ミケル・オヤルサバル(90分+1)
[ベ]アントニー(39分)、アブデ・エザルズリ(47分)
<退場>
[ベ]アイトール・ルイバル(90分+6)
<警告>
[ソ]アンデル・バレネチェア(62分)、オーリ・オスカールソン(83分)
[ベ]アイトール・ルイバル2(64分、90分+6)、ディエゴ・ジョレンテ(90分)
観衆:28,617人
└先発復帰の久保建英は後半早々に交代も…0-2から猛攻のソシエダ、意地の同点劇でCL圏内ベティスとドロー!!