【ラ・リーガ第35節】(アノエタ)

ソシエダ 2-2(前半0-1)ベティス

<得点者>

[ソ]オーリ・オスカールソン(79分)、ミケル・オヤルサバル(90分+1)

[ベ]アントニー(39分)、アブデ・エザルズリ(47分)

<退場>

[ベ]アイトール・ルイバル(90分+6)

<警告>

[ソ]アンデル・バレネチェア(62分)、オーリ・オスカールソン(83分)

[ベ]アイトール・ルイバル2(64分、90分+6)、ディエゴ・ジョレンテ(90分)

観衆:28,617人

先発復帰の久保建英は後半早々に交代も…0-2から猛攻のソシエダ、意地の同点劇でCL圏内ベティスとドロー!!