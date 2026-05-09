マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、プレミアリーグの4月のマネージャー・オブ・ザ・マンス（月間最優秀監督賞）に選出された。同リーグ公式サイトが伝えている。マンチェスター・シティは4月19日に行われたアーセナルとの直接対決に2−1で勝利するなど、チェルシーにも3−0で、バーンリーにも1−0で勝利を収め、3連勝を飾ったことで、グアルディオラ監督が4月の月間最優秀監督賞に選出された。