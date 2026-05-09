ペップ、今季2度目のプレミア月間最優秀監督賞に輝く！ 4月は3戦全勝
マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、プレミアリーグの4月のマネージャー・オブ・ザ・マンス（月間最優秀監督賞）に選出された。同リーグ公式サイトが伝えている。
マンチェスター・シティは4月19日に行われたアーセナルとの直接対決に2−1で勝利するなど、チェルシーにも3−0で、バーンリーにも1−0で勝利を収め、3連勝を飾ったことで、グアルディオラ監督が4月の月間最優秀監督賞に選出された。
グアルディオラ監督は今年2月にも2021年12月以来、約4年ぶりに月間最優秀監督賞に選出されており、今季これが2度目の受賞に。同一シーズンに複数回同賞を受賞したのは当時ノッティンガム・フォレストのヌーノ・エスピリト・サント監督（現ウェストハム指揮官）が、2024年10月と同年12月、2025年3月に獲得して以来のこととなった。
なお、グアルディオラ監督にとってはこれが13回目のプレミアリーグ月間最優秀監督賞受賞となり、サー・アレックス・ファーガソン氏（通算27回）、アーセン・ヴェンゲル氏（15回）に続いて、歴代3位の受賞回数となっている。
また、4月のプレーヤー・オブ・ザ・マンス（POTM／月間最優秀選手）には3試合で4ゴール1アシストを記録したノッティンガム・フォレストに所属するイングランド代表MFモーガン・ギブス・ホワイトが選出されており、同クラブに所属する選手としては2024年10月のニュージーランド代表FWクリス・ウッド以来、史上2人目の受賞者となった。
■2025−26シーズンの月間最優秀監督
8月：アルネ・スロット（リヴァプール）
9月：オリヴァー・グラスナー（クリスタル・パレス）
10月：ルベン・アモリム（マンチェスター・ユナイテッド）
11月：エンツォ・マレスカ（チェルシー）
12月：ウナイ・エメリ（アストン・ヴィラ）
1月：マイケル・キャリック（マンチェスター・ユナイテッド）
2月：ジョゼップ・グアルディオラ（マンチェスター・シティ）
3月：ミケル・アルテタ（アーセナル）
4月：ジョゼップ・グアルディオラ（マンチェスター・シティ）
■2025−26シーズンの月間最優秀選手
8月：ジャック・グリーリッシュ（エヴァートン）
9月：アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）
10月：ブライアン・ムベウモ（マンチェスター・ユナイテッド）
11月：イゴール・チアゴ（ブレントフォード）
12月：ドミニク・カルヴァート・ルーウィン（リーズ）
1月：イゴール・チアゴ（ブレントフォード）
2月：アントワーヌ・セメニョ（マンチェスター・シティ）
3月：ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド）
4月：モーガン・ギブス・ホワイト（ノッティンガム・フォレスト）
マンチェスター・シティは4月19日に行われたアーセナルとの直接対決に2−1で勝利するなど、チェルシーにも3−0で、バーンリーにも1−0で勝利を収め、3連勝を飾ったことで、グアルディオラ監督が4月の月間最優秀監督賞に選出された。
なお、グアルディオラ監督にとってはこれが13回目のプレミアリーグ月間最優秀監督賞受賞となり、サー・アレックス・ファーガソン氏（通算27回）、アーセン・ヴェンゲル氏（15回）に続いて、歴代3位の受賞回数となっている。
また、4月のプレーヤー・オブ・ザ・マンス（POTM／月間最優秀選手）には3試合で4ゴール1アシストを記録したノッティンガム・フォレストに所属するイングランド代表MFモーガン・ギブス・ホワイトが選出されており、同クラブに所属する選手としては2024年10月のニュージーランド代表FWクリス・ウッド以来、史上2人目の受賞者となった。
■2025−26シーズンの月間最優秀監督
8月：アルネ・スロット（リヴァプール）
9月：オリヴァー・グラスナー（クリスタル・パレス）
10月：ルベン・アモリム（マンチェスター・ユナイテッド）
11月：エンツォ・マレスカ（チェルシー）
12月：ウナイ・エメリ（アストン・ヴィラ）
1月：マイケル・キャリック（マンチェスター・ユナイテッド）
2月：ジョゼップ・グアルディオラ（マンチェスター・シティ）
3月：ミケル・アルテタ（アーセナル）
4月：ジョゼップ・グアルディオラ（マンチェスター・シティ）
■2025−26シーズンの月間最優秀選手
8月：ジャック・グリーリッシュ（エヴァートン）
9月：アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）
10月：ブライアン・ムベウモ（マンチェスター・ユナイテッド）
11月：イゴール・チアゴ（ブレントフォード）
12月：ドミニク・カルヴァート・ルーウィン（リーズ）
1月：イゴール・チアゴ（ブレントフォード）
2月：アントワーヌ・セメニョ（マンチェスター・シティ）
3月：ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド）
4月：モーガン・ギブス・ホワイト（ノッティンガム・フォレスト）