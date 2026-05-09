庭にやってきた鳥を見つけた猫さんたち。すると、窓越しに謎すぎる奇妙な「ケケケ」音を連発し始めたのだとか！2匹の面白いやりとりも話題になった投稿は、記事執筆時点で113万回以上も再生され、「面白くてたまりませんw」「驚きと若干引いてる感じなのが堪らなく…」といった声が寄せられました！ 【動画：2匹の猫が鳥を見つけて鳴きはじめた結果…『まさかのやり取り』】 庭に鳥がやってきた！ Instagramアカウント「モ