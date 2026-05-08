【モデルプレス＝2026/05/08】ガールズグループ・Hearts2Hearts（ハーツトゥハーツ）が8日、千葉・幕張メッセにて開催されたKカルチャ―フェスティバル「KCON JAPAN 2026」のレッドカーペットに登場した。【写真】8人組アイドル、ミニ丈で太ももからスラリ美脚◆Hearts2Hearts「KCON」初出演2025年2月にデビューしたHearts2Heartsは今回「KCON」に初出演。ミニ丈のボトムスから美しいスタイルを披露し、レッドカーペットに登場した