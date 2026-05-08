Hearts2Hearts、ミニ丈で抜群スタイル 1番“率直で大胆”なメンバー明かす【KCON JAPAN 2026／レッドカーペット】
【モデルプレス＝2026/05/08】ガールズグループ・Hearts2Hearts（ハーツトゥハーツ）が8日、千葉・幕張メッセにて開催されたKカルチャ―フェスティバル「KCON JAPAN 2026」のレッドカーペットに登場した。
【写真】8人組アイドル、ミニ丈で太ももからスラリ美脚
2025年2月にデビューしたHearts2Heartsは今回「KCON」に初出演。ミニ丈のボトムスから美しいスタイルを披露し、レッドカーペットに登場した。『RUDE!』（2月20日リリース）でさらなる注目を集めるHearts2Hearts。ステラ（STELLA）は同楽曲の人気について「ステージに上がってファンの皆さんの大きな大合唱を聞く度に1番実感が沸く気がします」と心を躍らせた。
同曲の魅力の1つが率直で大胆な歌詞であることにちなみ、1番率直で大胆なメンバーを聞かれたイアン（IAN）「メンバーの皆が正直な方ですが、ジウ（JIWOO）が1番率直で大胆な魅力があると思います」と回答。これを受け、ジウは「今日のステージもちゃんと目に焼き付けてください！見逃したら後悔するかも？」と人差し指を頭に添え首を傾げる可愛らしい姿も。「今日は一生懸命用意したので楽しみにしてください！」と「M COUNTDOWN STAGE」でのパフォーマンスを期待させた。
8日のレッドカーペットにはHearts2Heartsのほか、INI（アイエヌアイ）、EVNNE（イブン）、KISS OF LIFE（キスオブライフ）、P1Harmony（ピーワンハーモニー）、TWS（トゥアス）、ALPHA DRIVE ONE（ALD1／アルファドライブワン）、DXTEEN（ディエックスティーン）、Leminoにて独占配信中のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」に参加している練習生が登壇した。
CJ ENMが2012年から毎年開催し、2026年で14年目を迎えるKカルチャーフェスティバル。K-POPショーと韓国のライフスタイルを直接体験できるコンベンションを融合したフェスティバルで、これまでアジア、中東、ヨーロッパ、アメリカなど世界14の地域で開催され、オフラインの累計来場者数は約223万人に達する。「KCON JAPAN 2026」は「Walk in SOUL CITY」をテーマに掲げ、K-POPの枠を超えたK-ライフスタイルを象徴する多彩な要素が一堂に会する場を提供。来場者が自分らしい「K」のスタイルを発見できる世界的なプラットフォームとしてのアイデンティティを確立していく。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】8人組アイドル、ミニ丈で太ももからスラリ美脚
◆Hearts2Hearts「KCON」初出演
2025年2月にデビューしたHearts2Heartsは今回「KCON」に初出演。ミニ丈のボトムスから美しいスタイルを披露し、レッドカーペットに登場した。『RUDE!』（2月20日リリース）でさらなる注目を集めるHearts2Hearts。ステラ（STELLA）は同楽曲の人気について「ステージに上がってファンの皆さんの大きな大合唱を聞く度に1番実感が沸く気がします」と心を躍らせた。
8日のレッドカーペットにはHearts2Heartsのほか、INI（アイエヌアイ）、EVNNE（イブン）、KISS OF LIFE（キスオブライフ）、P1Harmony（ピーワンハーモニー）、TWS（トゥアス）、ALPHA DRIVE ONE（ALD1／アルファドライブワン）、DXTEEN（ディエックスティーン）、Leminoにて独占配信中のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」に参加している練習生が登壇した。
◆「KCON JAPAN 2026」テーマは「Walk in SOUL CITY」
CJ ENMが2012年から毎年開催し、2026年で14年目を迎えるKカルチャーフェスティバル。K-POPショーと韓国のライフスタイルを直接体験できるコンベンションを融合したフェスティバルで、これまでアジア、中東、ヨーロッパ、アメリカなど世界14の地域で開催され、オフラインの累計来場者数は約223万人に達する。「KCON JAPAN 2026」は「Walk in SOUL CITY」をテーマに掲げ、K-POPの枠を超えたK-ライフスタイルを象徴する多彩な要素が一堂に会する場を提供。来場者が自分らしい「K」のスタイルを発見できる世界的なプラットフォームとしてのアイデンティティを確立していく。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】