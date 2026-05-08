全日本プロレスは8日、都内で「チャンピオン・カーニバル2026優勝決定戦」（17日、EBARAWAVEアリーナおおた）の会見を行った。全試合順が発表され、欠場中の斎藤ジュン、安斎勇馬、ライジングHAYATOの3人が復帰することも発表された。ジュンは、“ミスター斉藤”土井成樹、セニョール斉藤と組んで綾部蓮、タロース、小藤将太組と6人タッグで対戦する。安斎は3冠王者の宮原健斗、本田竜輝、羆嵐と組んで、諏訪魔、関本大介