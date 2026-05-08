待ってました！任天堂の超絶人気ゲーム『スーパーマリオ』を原作にしたアニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が2026年4月24日に日本で公開されましたね。私、ヨッシーが大好きなもので…早速劇場に見に行ってきましたよ！！圧巻の映像美の中で怒涛の展開が最初から最後まで続いていくので、まるで超達人ゲーマーの方がノーミスでゲームをプレイしている様子を見せてもらっているような、とっても楽しい内容が前