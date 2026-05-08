ネタバレあり！映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』豆知識！（雑学言宇蔵の任天堂雑学）
待ってました！任天堂の超絶人気ゲーム『スーパーマリオ』を原作にしたアニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が2026年4月24日に日本で公開されましたね。
私、ヨッシーが大好きなもので…早速劇場に見に行ってきましたよ！！
圧巻の映像美の中で怒涛の展開が最初から最後まで続いていくので、まるで超達人ゲーマーの方がノーミスでゲームをプレイしている様子を見せてもらっているような、とっても楽しい内容が前作では楽しめましたが…
今作はそれがさらにパワーアップして帰ってきたなぁ…という印象。
とにかく観終わった後は『うわぁ〜！久しぶりにマリオやりてぇぇ〜〜っ！』となりましたね。
今回はこの映画に登場したキャラクターなどについていくつか紹介していきたいと思います。
まずは予告編をどうぞ！
●【日本語版】 『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』 最終トレーラー
さて今回紹介するマリオ豆知識…
それは…
【レッドスター】です！！！
筆者、恥ずかしながらそもそものこの映画の元ネタの一つである『スーパーマリオギャラクシー』（2007年11月1日に発売されたWii用3Dアクションゲーム。）をプレイしてないんです。
申しわけありません…。
ですので、今回の映画の中で登場したレッドスターを映画オリジナルの要素なのかな？と思っておりました。
（なんならロゼッタちゃんもあまり知りませんでした…。でもカワイイので速攻でファンになりましたよ！）
どうやら調べてみるとゲームに登場したアイテムのようで…。
無敵になれるおなじみのスターとは違って、空中を移動する能力が得られるレアアイテムだそうです。
（かなりのやり込み要素をクリアした果てに得られる知る人ぞ知るアイテムのようです。）
凄くわかりやすい動画を見つけましたので、こちらを是非ご覧ください。
人気ゲーム実況系YouTuberのつちのこゲームズさんのプレイ動画です。
●#12【赤いスターが登場!?フライングマリオで紫コインを取りまくれ！】ロフトのギャラクシーをクリアするぞ【スーパーマリオギャラクシー実況】
フライングマリオ…かっこいい！
黒いお衣装…良き。
飛んでみたい！！！！
そして、もっと映画世界への理解を深めるためにもプレイしてみたいなぁ〜と思いました。
今回の映画も本当にマリオの歴史をふんだんに詰め込んだ内容になっていて、まさに小ネタの無限ＵＰ状態だったので、色々調べてみたいなと思いますし、やった事のないシリーズも色々と遊んでみたいなぁという風に感じました。
ちなみに、今回の映画本編が上映される前に、劇場でこの映像が流れていました。
●『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』 劇場用CM (It's You, MARIO)
正直本編は全く泣けませんでしたが（泣く映画ではありません！）、このＣＭ映像を見た時、何故だか訳もなく一筋の涙が…。
こちらも是非見てみてくださいね！！！！
【Not Sponsored 記事】
文・写真：雑学言宇蔵
私、ヨッシーが大好きなもので…早速劇場に見に行ってきましたよ！！
圧巻の映像美の中で怒涛の展開が最初から最後まで続いていくので、まるで超達人ゲーマーの方がノーミスでゲームをプレイしている様子を見せてもらっているような、とっても楽しい内容が前作では楽しめましたが…
今作はそれがさらにパワーアップして帰ってきたなぁ…という印象。
とにかく観終わった後は『うわぁ〜！久しぶりにマリオやりてぇぇ〜〜っ！』となりましたね。
まずは予告編をどうぞ！
●【日本語版】 『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』 最終トレーラー
さて今回紹介するマリオ豆知識…
それは…
【レッドスター】です！！！
筆者、恥ずかしながらそもそものこの映画の元ネタの一つである『スーパーマリオギャラクシー』（2007年11月1日に発売されたWii用3Dアクションゲーム。）をプレイしてないんです。
申しわけありません…。
ですので、今回の映画の中で登場したレッドスターを映画オリジナルの要素なのかな？と思っておりました。
（なんならロゼッタちゃんもあまり知りませんでした…。でもカワイイので速攻でファンになりましたよ！）
どうやら調べてみるとゲームに登場したアイテムのようで…。
無敵になれるおなじみのスターとは違って、空中を移動する能力が得られるレアアイテムだそうです。
（かなりのやり込み要素をクリアした果てに得られる知る人ぞ知るアイテムのようです。）
凄くわかりやすい動画を見つけましたので、こちらを是非ご覧ください。
人気ゲーム実況系YouTuberのつちのこゲームズさんのプレイ動画です。
●#12【赤いスターが登場!?フライングマリオで紫コインを取りまくれ！】ロフトのギャラクシーをクリアするぞ【スーパーマリオギャラクシー実況】
フライングマリオ…かっこいい！
黒いお衣装…良き。
飛んでみたい！！！！
そして、もっと映画世界への理解を深めるためにもプレイしてみたいなぁ〜と思いました。
今回の映画も本当にマリオの歴史をふんだんに詰め込んだ内容になっていて、まさに小ネタの無限ＵＰ状態だったので、色々調べてみたいなと思いますし、やった事のないシリーズも色々と遊んでみたいなぁという風に感じました。
ちなみに、今回の映画本編が上映される前に、劇場でこの映像が流れていました。
●『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』 劇場用CM (It's You, MARIO)
正直本編は全く泣けませんでしたが（泣く映画ではありません！）、このＣＭ映像を見た時、何故だか訳もなく一筋の涙が…。
こちらも是非見てみてくださいね！！！！
【Not Sponsored 記事】
文・写真：雑学言宇蔵