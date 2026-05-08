【モデルプレス＝2026/05/08】マクドナルドでは、ハッピーセット「ちいかわ」を5月15日より期間限定で全国のマクドナルド（一部店舗を除く）にて販売する。【写真】人気日本キャラ、デリバリークルー姿でハッピーセット登場◆ちいかわ、ハッピーセットに登場ハッピーセット「ちいかわ」は、ちいかわの仲間たちがマクドナルドのマネージャーやクルーになって登場する3Dフィギュアのペンシルトッパーのおもちゃ全8種。制服のデザイン