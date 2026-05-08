オンラインの記者会見で2026年3月期連結決算について説明する、トヨタ自動車の近健太社長＝8日午後トヨタ自動車が8日発表した2026年3月期連結決算は売上高が前期比5.5％増の50兆6849億円だった。大台の50兆円超えは日本企業初。ハイブリッド車（HV）の販売が好調だった。ただ純利益は米関税政策が響き、19.2％減の3兆8480億円。27年3月期の純利益も22.0％減の3兆円と、3年連続の減益を予想した。中東情勢の緊迫化や米関税が重し