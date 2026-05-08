モデルの冨永愛さんは5月7日、自身のInstagramを更新。第2子の出産を報告しました。【写真】生まれたての赤ちゃん「無事、出産できました」と報告冨永さんは「無事、出産できましたことをここにご報告します」とつづり、写真を1枚投稿。ふわふわのブランケットの上に置かれた赤ちゃんの小さな足が写っており、生まれたばかりの新生児の様子がうかがえます。冨永さんは高齢出産であることにも触れ、妊娠中は不安もあったと明かしな