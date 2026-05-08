冨永愛、約20年ぶりに第2子出産！ 高齢出産の不安も吐露。俳優・⼭本⼀賢との赤ちゃんの写真公開
モデルの冨永愛さんは5月7日、自身のInstagramを更新。第2子の出産を報告しました。
【写真】生まれたての赤ちゃん
冨永さんは高齢出産であることにも触れ、妊娠中は不安もあったと明かしながら、「周りの方々の温かいサポートにより、無事全うすることができました」と感謝の言葉をつづりました。また、20年前の長男の出産以来、久しぶりの新生児との日々であることも報告。しばらくは仕事を休むとしながらも、引き続き見守ってほしいと呼び掛けています。
「明日にはYouTube にてお話させていただきます」とも予告しました。投稿には多くの「いいね！」が寄せられており、コメントでも「おめでとうございます」「天使との時間を堪能しながら、ゆっくり休まれてください」と祝福の声が上がりました。
【写真】生まれたての赤ちゃん
「無事、出産できました」と報告冨永さんは「無事、出産できましたことをここにご報告します」とつづり、写真を1枚投稿。ふわふわのブランケットの上に置かれた赤ちゃんの小さな足が写っており、生まれたばかりの新生児の様子がうかがえます。
冨永さんは高齢出産であることにも触れ、妊娠中は不安もあったと明かしながら、「周りの方々の温かいサポートにより、無事全うすることができました」と感謝の言葉をつづりました。また、20年前の長男の出産以来、久しぶりの新生児との日々であることも報告。しばらくは仕事を休むとしながらも、引き続き見守ってほしいと呼び掛けています。