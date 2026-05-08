テレ東では、毎週金曜夜９時から、ドラマ9「刑事、ふりだしに戻る」を放送中です（5月8日（金）の放送は「世界卓球2026」中継のため休止となります）。 恋人を亡くして以来やる気を失い、冴えない日々を送っていたアラフォー刑事・百武誠（ひゃくたけまこと）。ある日、凶悪犯を追い詰める中、現場で命を落とした――はずだったが目を覚ますと、そこは10年前の2016年、刑事としてのキャリアをスタート