【毎週金曜夜9時放送中！ドラマ9「刑事、ふりだしに戻る」】第４話＆第５話＆第６話の出演者を解禁！さらに、濱田岳＆石井杏奈＆鈴木伸之による配信限定特別番組「『刑事、ふりだしに戻る』まだ間に合う！みんなで一回ふりだしに戻ろうスペシャル！」が配信決定！

テレ東では、毎週金曜夜９時から、ドラマ9「刑事、ふりだしに戻る」を放送中です（5月8日（金）の放送は「世界卓球2026」中継のため休止となります）。

恋人を亡くして以来やる気を失い、冴えない日々を送っていたアラフォー刑事・百武誠（ひゃくたけまこと）。ある日、凶悪犯を追い詰める中、現場で命を落とした――はずだったが目を覚ますと、そこは10年前の2016年、刑事としてのキャリアをスタートした「ふりだし」の日だった。

未来が分かる“チート能力”を武器に、1周目の人生とは打って変わって刑事としても大活躍。そして、まだ生きている恋人の命を救おうと大奮闘する。するとその裏にあった警察組織の闇が明らかに…。

もしも、悲しい運命が変えられないものだとしたら？彼は、今度こそ「人生の主人公」になれるのか？

主人公で刑事の百武 誠を濱田岳、地方紙の記者であり、誠の恋人・佐伯 美咲を石井杏奈、誠の同期であり、バディになる吉岡 貴志を鈴木伸之が演じるほか、誠の先輩刑事である川島 久美を板谷由夏、刑事課の強行盗犯係刑事係長・黒崎 淳を生瀬勝久、年齢不詳の不思議で怪しげな謎多き老婆・リリーを戸田恵子、山梨県警の指導官でエリート・笹木 綾世を塚本高史、暴力団『信槍会』構成員・槇村 芳樹を池内博之が演じております。

＼第4話・第5話・第6話から登場する出演者を解禁／

第４話から登場する出演者として、川島（板谷由夏）の息子の同級生の母親であり、古田市のスーパーで働く・中野 希（なかの のぞみ）を小林涼子、川島の息子たちが通う、古田西小学校の教師・福岡 健太郎（ふくおか けんたろう）を田村健太郎が演じます。

第５話では、誠（濱田岳）が交番勤務時代に同じ交番で勤務していた先輩で、現在は山梨県警生活安全課に所属する安孫子 拓郎（あびこ たくろう）を近藤公園、バーラウンジ『セレナ』の経営者・根本 小百合（ねもと さゆり）を片山萌美が演じます。

第６話では、長距離トラックの運転手で、繫華街で暴れている酔っ払い・岩崎 拓真（いわさき たくま）を高橋努、拓真の妹・岩崎 茉莉（いわさき まり）を中田乃愛、岩崎茉莉とマッチングアプリで知り合う、整体師・梅沢 幸彦（うめざわ ゆきひこ）を森優作、梅沢幸彦の母・梅沢 加代（うめざわ かよ）を山村紅葉が演じます。

©「刑事、ふりだしに戻る」製作委員会

配信限定特別番組「『刑事、ふりだしに戻る』まだ間に合う！みんなで一回ふりだしに戻ろうスペシャル！」が今日から公開！

第3話までの放送を終え、物語がさらなる盛り上がりを見せる中、濱田岳・石井杏奈・鈴木伸之による

配信限定特別番組「『刑事、ふりだしに戻る』まだ間に合う！みんなで一回ふりだしに戻ろうスペシャル！」を本日公開します！

ドラマの本編では見ることができない3人のリラックスした雰囲気で、第1話から第2話の印象的なシーンをVTRで振り返りながら、ここでしか聞けない撮影の裏話をたっぷりとお届けします！

第1話、最新話は絶賛TVerで配信中！

お気に入り登録をして、ぜひ特番と一緒にドラマ本編をお楽しみください ！

配信日：本日5月8日配信開始！

配信先：https://tver.jp/series/srwtlcpo1t

≪第４話あらすじ（5月15日放送）≫

ついに百武誠（濱田岳）の生き直しによる被害者が出る。二度目の人生で、万引き犯として捕まえた亀田万作（おかやまはじめ）。彼はその後ホームレスになり、連続放火事件に巻き込まれ亡くなってしまったのだ。誠は戸惑いながらも犯人探しに奔走する。そうした状況の中で川島久美（板谷由夏）は、自分の息子と亡くなった亀田の間にトラブルがあったことを知る。そこには、川島と同じシングルマザー・中野希（小林涼子）の息子もいて――。

©「刑事、ふりだしに戻る」製作委員会

©「刑事、ふりだしに戻る」製作委員会

©「刑事、ふりだしに戻る」製作委員会

≪番組概要≫

【タイトル】ドラマ9「刑事、ふりだしに戻る」

【放送日時】毎週金曜夜9時～9時54分

【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】

各話放送終了後から動画配信サービス「Prime Video」にて見放題独占配信

▶Prime Video：https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/

*作品の視聴には会員登録が必要です。(Amazon プライムについて詳しくはamazon.co.jp/prime へ)

*Amazon、Prime Video 及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。



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▶TVer：https://tver.jp/series/srwtlcpo1t

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/furideka/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【原作】MANGAmuse・テレビ東京「初恋リバース～刑事、ふりだしに戻る～」(テレビ東京・AMUSE CREATIVE STUDIO・SORAJIMA 刊）

【主演】濱田岳

【出演】石井杏奈 鈴木伸之／戸田恵子・池内博之／塚本高史 板谷由夏 生瀬勝久

【脚本】吉田康弘

【監督】佐藤竜憲 平波亘 小沼雄一

【音楽】岩本裕司

【主題歌】 DISH//「ヒーロー」（Sony Music Labels Inc.）



【チーフプロデューサー】濱谷晃一（テレビ東京）

【プロデューサー】祖父江里奈（テレビ東京） 都筑真悠子（テレビ東京） 木村綾乃（The icon）

【制作】テレビ東京、The icon

【製作著作】「刑事、ふりだしに戻る」製作委員会

【公式HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/furideka/

【公式X】@tx_drama9（https://x.com/tx_drama9）

【公式Instagram】@tx_drama9（https://www.instagram.com/tx_drama9/）

【公式TikTok】@tx_drama9（https://www.tiktok.com/@tx_drama9)

【ハッシュタグ】#ふりデカ