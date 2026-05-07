INORANが、昨年好評を博した＜TOUR Determine＞のアンコールライブとして、かねてより開催決定をアナウンスしていた10月30日Zepp DiverCity公演の詳細を発表した。2007年に発表したソロアルバム『ニライカナイ』をリレコーディングし、リヴァイヴツアーとして昨年開催した＜TOUR Determine 2025＞の好評を受け、今年2-3月には、アコースティックアレンジで「ニライカナイ」を届ける＜CLASSICAL ニライカナイ＞と題したプレミアムな