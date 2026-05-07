INORANが、昨年好評を博した＜TOUR Determine＞のアンコールライブとして、かねてより開催決定をアナウンスしていた10月30日Zepp DiverCity公演の詳細を発表した。

2007年に発表したソロアルバム『ニライカナイ』をリレコーディングし、リヴァイヴツアーとして昨年開催した＜TOUR Determine 2025＞の好評を受け、今年2-3月には、アコースティックアレンジで「ニライカナイ」を届ける＜CLASSICAL ニライカナイ＞と題したプレミアムなBillboard Liveツアーを開催したINORAN。

様々な形で、成熟し進化し続ける「ニライカナイ」の世界を見せてきたライブツアー＜Determine＞シリーズが、この10月30日Zepp DiverCity公演で、ついにグランドファイナルを迎えることになる。

本公演は、全席指定での開催となり、オフィシャルファンクラブ「NO NAME?」限定販売となる「プレミアムシート」も登場。この「NO NAME?プレミアムシート」は、特典として、公演当日のリハーサルが見学できるほか、Billboard Liveツアー＜CLASSICAL ニライカナイ＞のライヴ音源から厳選した数曲を収録したスペシャルCDがもれなくプレゼントされる。このスペシャルCDは、一般発売予定は一切無し、この機会を逃すと二度と入手することはできない作品という、実にプレミアムな特典になっている。

チケット最速先行第1弾となるNO NAME?プレミアムシートの受付は、本日5月7日21時よりスタート。

2007年に誕生し、18年という時間をかけて紡がれてきた「ニライカナイ」の物語の最終章。過去と現在がクロスオーバーする“旅”の終着地には、どんな景色が広がっているのか、是非、会場で確かめてほしい。

＜INORAN TOUR Determine 2026 GRAND FINAL “Naked Again＞

10月30日（金） Zepp DiverCity TOKYO

開場18:00 開演19:00 [チケット料金]

◆NO NAME?プレミアムシート

全席指定￥22,000（税込）

※同行者は非会員でも可。 《プレミアムシート特典》

・リハーサル見学（一部）

・「INORAN Determine 2026 -CLASSICAL ニライカナイ-」 スペシャルCDプレゼント

※3月に開催されたBillboard Live公演より数曲をライブ録音したスペシャルCD。一般販売はございません。

・1F前方より購入者様分のお座席をご用意させていただきます。 ◆通常チケット

全席指定￥8,800（税込） ※いずれも入場時に別途ドリンク代が必要となります。

※3歳以上有料。 ・NO NAME?プレミアムシート受付スタート

《受付期間》2026年5月7日21:00〜5月18日（月）23:59

現在会員でない方も、受付期間内のご入会でお申込みいただけます。

ご入会はこちら>> https://inoran.org/pages/no-name