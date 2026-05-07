5月9日（土）からスタートする舞台『ハムレット』に挑むのは、歌舞伎界の若きプリンスこと、市川染五郎さん。ストレートプレイの舞台への出演が初となる本作に向けて意気込みを聞いた。ようやくその時がきたなと思っています歌舞伎には家の芸と呼ばれる演目があり、祖父や父親が演じた役を演じることは珍しくない。しかし今回市川染五郎さんが挑むのは、シェイクスピアの『ハムレット』。かつて祖父の松本白鸚さんも、父親の松本幸
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