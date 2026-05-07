「普通に考えて出禁」飲食店、謝罪文投稿もSNSでは批判の声。「謝罪出しても本質ズレてたら意味ない」
「普通に考えて出禁」飲食店、謝罪文投稿もSNSでは批判の声。「謝罪出しても本質ズレてたら意味ない」
日本橋三越本店にて行われた「イタリア展」に出店していた飲食店・FOCACCIAMO（フォカッチャモ）の公式Instagramアカウントは5月5日、投稿を更新。過去に投稿した動画についての謝罪文を発表するも、SNS上ではさまざまな批判が寄せられています。
【画像全文】飲食店が謝罪文投稿も批判止まず
「このレベルはあり得ない」同アカウントは「お詫びとご報告」と題した文章を発表。「この度は、日本橋三越本店 4/22(水)〜27(月)のイタリア展における弊社出店に関し、SNS上に投稿された動画により、多くのお客様および関係者の皆様にご不快な思いとご心配をおかけしましたこと、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪しました。衛生管理における不適切な行為を指摘されたことを受け「配慮が欠けておりましたことを深く反省しております」と省みると共に「当該動画につきましては既に削除対応を行っております」と明かしています。また、これから「全スタッフへの衛生教育の再実施」「SNS投稿内容の社内チェック体制の強化」などの対策も行うとつづりました。
しかし、SNS上では「百貨店の催事場でこのレベルはあり得ない」「三越の品格とはかけ離れてる」「普通に考えて出禁」「飲食業を舐めすぎ」「承認欲求の塊」「謝罪出しても本質ズレてたら意味ないよね… 個人の問題を全体でぼかしてる感じ、余計に印象悪いわ」「全スタッフへって笑 やらかしているのはその言ってる本人なんだけど」「他の従業員はマスクとかちゃんとしてたよ」など、厳しい声が寄せられました。
過去投稿にも批判集まる該当動画は削除されたものの、過去の投稿にも批判が殺到。2月21日の投稿では、スタッフが調理用手袋をしたまま飲食する姿が映っており「いつもこうやって商品作った手袋で試食してるんですか？」「食品を扱う人間としてアウト」「なんだこれ不衛生極まりないな」といった声が寄せられています。今後の対応にも注目が集まりそうです。(文:堀井 ユウ)
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