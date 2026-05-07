アイドルデュオ・ROIROMのメジャーデビュー曲「CLASSIC WAVE」がきょう7日に配信され、ミュージックビデオも公開された。【動画】“コウモリ”がモチーフROIROM メジャーデビュー曲「CLASSIC WAVE」ミュージックビデオROIROMは、大型オーディション番組で注目を集めた本多大夢と浜川路己によって昨年5月8日に結成された。高い歌唱力で楽曲を牽引する本多と、繊細かつ大胆なパフォーマンスで楽曲に奥行きをもたらす浜川の関係