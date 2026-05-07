ROIROM、メジャーデビュー曲「CLASSIC WAVE」配信開始 “コウモリ”モチーフのMVも公開
アイドルデュオ・ROIROMのメジャーデビュー曲「CLASSIC WAVE」がきょう7日に配信され、ミュージックビデオも公開された。
【動画】“コウモリ”がモチーフ ROIROM メジャーデビュー曲「CLASSIC WAVE」ミュージックビデオ
ROIROMは、大型オーディション番組で注目を集めた本多大夢と浜川路己によって昨年5月8日に結成された。高い歌唱力で楽曲を牽引する本多と、繊細かつ大胆なパフォーマンスで楽曲に奥行きをもたらす浜川の関係性は“奇跡のバランス”と称され、多くのファンを魅了している。
「CLASSIC WAVE」は、“はじめようか 二人だけで”という印象的なフレーズから幕を開ける楽曲。ROIROMが持つクラシックな佇（たたず）まいと、時代を超えて愛され続ける普遍的なサウンドという2つの意味を内包した作品で、1980年代ディスコを彷彿（ほうふつ）とさせるグルーヴィーなトラックに、どこかノスタルジックなメロディーラインを重ね、そこに現代的な解釈を加えることで、懐かしさと新しさが同居するサウンドスケープを実現している。2人のボーカルワークも魅力的で、デビュー作にして大きなインパクトを放つキラーチューンに仕上がっている。
プレデビュー作品ではファン（cHaRm）に寄り添う楽曲を届けてきたROIROMだが、今作では初めて“自分たち自身の物語”にフォーカス。運命的に出会い、デュオとして歩み出した2人が、互いを信じ、互いを必要としながら未来へ進んでいく姿が、ストレートかつエモーショナルに描かれている。
今夜8時には、ROIROMオフィシャルYouTubeチャンネルにて同曲のミュージックビデオも公開された。ミュージックビデオは、ひとつの象徴として“コウモリ”をモチーフに据え、内側に強い衝動を抱え続ける存在としての在り方を重ね合わせている。映像では、暗闇と光、静と動のコントラストを行き来しながら、内面の解放の瞬間をドラマチックに描き出している。
6月10にはデビューミニアルバム『CLASSIC WAVE』が全5形態で発売される。
【動画】“コウモリ”がモチーフ ROIROM メジャーデビュー曲「CLASSIC WAVE」ミュージックビデオ
ROIROMは、大型オーディション番組で注目を集めた本多大夢と浜川路己によって昨年5月8日に結成された。高い歌唱力で楽曲を牽引する本多と、繊細かつ大胆なパフォーマンスで楽曲に奥行きをもたらす浜川の関係性は“奇跡のバランス”と称され、多くのファンを魅了している。
プレデビュー作品ではファン（cHaRm）に寄り添う楽曲を届けてきたROIROMだが、今作では初めて“自分たち自身の物語”にフォーカス。運命的に出会い、デュオとして歩み出した2人が、互いを信じ、互いを必要としながら未来へ進んでいく姿が、ストレートかつエモーショナルに描かれている。
今夜8時には、ROIROMオフィシャルYouTubeチャンネルにて同曲のミュージックビデオも公開された。ミュージックビデオは、ひとつの象徴として“コウモリ”をモチーフに据え、内側に強い衝動を抱え続ける存在としての在り方を重ね合わせている。映像では、暗闇と光、静と動のコントラストを行き来しながら、内面の解放の瞬間をドラマチックに描き出している。
6月10にはデビューミニアルバム『CLASSIC WAVE』が全5形態で発売される。