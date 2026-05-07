体調不良で治療を続けていた加茂市の藤田明美市長が、約2カ月ぶりに公の場に姿を見せました。 藤田市長は7日の定例記者会見であいさつし、自身の現状を説明しました。 ■加茂市 藤田明美市長 「公務などキャンセルすることもありまして、多大なご迷惑をおかけしました。心からおわび申し上げたいと思います。大変申し訳ございませんでした。市長は病気で入院してしまったのでこんなこと言ったらどうかなと遠慮しないで