体調不良で治療を続けていた加茂市の藤田明美市長が、約2カ月ぶりに公の場に姿を見せました。



藤田市長は7日の定例記者会見であいさつし、自身の現状を説明しました。



■加茂市 藤田明美市長

「公務などキャンセルすることもありまして、多大なご迷惑をおかけしました。心からおわび申し上げたいと思います。大変申し訳ございませんでした。市長は病気で入院してしまったのでこんなこと言ったらどうかなと遠慮しないで、これまで以上に市政に対して感じること・思っていることをぶつけていただきたいと思います。」



藤田市長は3月、市議会出席中に体調不良を訴えて救急搬送され、急性大動脈解離と診断されました。その後、長岡市内の病院で手術を受け、4月下旬に退院しました。当面は在宅勤務中心で公務をこなし、6月には本格復帰して議会に出席することを目指すとしています。