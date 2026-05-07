【モデルプレス＝2026/05/07】BLACKPINK（ブラックピンク）のリサ（LISA）が5月6日、自身のInstagramを更新。目を引くドレス姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】29歳世界的スター「アーティステックで美しい」と話題の奇抜ドレス姿◆リサ「メットガラ」での奇抜ドレス姿披露リサは「What a magical evening at the MET」とつづり、写真を投稿。日本時間5月5日にニューヨークのメトロポリタン美術館で開催されたファッションの