BLACKPINKリサ、メットガラでの“腕が4本”奇抜ドレス姿が話題「歩く芸術品」「アーティステックで美しい」

BLACKPINKリサ、メットガラでの“腕が4本”奇抜ドレス姿が話題「歩く芸術品」「アーティステックで美しい」