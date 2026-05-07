BLACKPINKリサ、メットガラでの“腕が4本”奇抜ドレス姿が話題「歩く芸術品」「アーティステックで美しい」
【モデルプレス＝2026/05/07】BLACKPINK（ブラックピンク）のリサ（LISA）が5月6日、自身のInstagramを更新。目を引くドレス姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】29歳世界的スター「アーティステックで美しい」と話題の奇抜ドレス姿
リサは「What a magical evening at the MET」とつづり、写真を投稿。日本時間5月5日にニューヨークのメトロポリタン美術館で開催されたファッションの祭典「コスチューム・ インスティテュート・ガラ」（通称：MET GALA）に参加した際のドレス姿を披露した。ラインストーンがあしらわれた白のタイトシースルードレスに腕のパーツを組み合わせ、ベールを支えるようなデザインとなっている。
この特徴的な腕の意匠は今年のテーマである「Costume Art」に基づくもので、伝統的なタイ舞踊のポーズから着想を経て、自身の腕を3Dスキャンしたものであることが明かされている。
この投稿には「腕が4本？」「とてもゴージャス」「天使のよう」「スタイルレベチ」「アーティステックで美しい」「歩く芸術品」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳世界的スター「アーティステックで美しい」と話題の奇抜ドレス姿
◆リサ「メットガラ」での奇抜ドレス姿披露
リサは「What a magical evening at the MET」とつづり、写真を投稿。日本時間5月5日にニューヨークのメトロポリタン美術館で開催されたファッションの祭典「コスチューム・ インスティテュート・ガラ」（通称：MET GALA）に参加した際のドレス姿を披露した。ラインストーンがあしらわれた白のタイトシースルードレスに腕のパーツを組み合わせ、ベールを支えるようなデザインとなっている。
◆リサの投稿に反響
この投稿には「腕が4本？」「とてもゴージャス」「天使のよう」「スタイルレベチ」「アーティステックで美しい」「歩く芸術品」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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