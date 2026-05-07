ラクオリア創薬<4579.T>が大幅続伸している。この日の寄り前に、胃酸分泌抑制剤「テゴプラザン」について、５月２日から５日に米国で開催された世界最大級の消化器分野の国際学会「Ｄｉｇｅｓｔｉｖｅ Ｄｉｓｅａｓｅ Ｗｅｅｋ ２０２６」（ＤＤＷ２０２６）で、びらん性胃食道逆流症（ＥＥ）を対象とした第３相臨床試験の結果が口頭発表されたと明らかにしており、これを好感した買いが入っている。



ライセンス先である韓国ＨＫイノエン社とサブライセンス先の米国セベラ・ファーマシューティカルズ社が発表したもので、ＥＥの治癒並びに治癒維持において、比較対照薬に対して全ての重症度で統計学的な優越性を示したことが報告されたという。特に、最重症グレードの患者においては、比較対照薬に対する優越性がより顕著に示されたとしている。



出所：MINKABU PRESS