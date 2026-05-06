食料品店や雑貨屋などを訪れた際、店員からコーヒーのサンプルや試供品、ちょっとしたお菓子などを受け取ったことがあるかもしれません。こうした親切は心が温まるものですが、新たな研究により「条件なしで無料プレゼントをもらうと、店での支出が増加する」ということが明らかになりました。The effects of unconditional gifts on customer-firm relationships | Journal of the Academy of Marketing Science | Springer Natur