2024年に発生した能登半島地震で、被災地の能登に入り、ボランティアとして高齢者の爪のケアをしてきたネイリストの女性が、氷見市で「福祉ネイル」の店を開きました。能登と氷見、2つの被災地で、色鮮やかなネイルと手のふれあいで笑顔を育む女性の姿です。「指先、冷たくないですか？」「大丈夫」指先をマッサージしながら会話が弾みます。氷見市中央町。氷見漁港を望むレトロな建物の1階にことし3月オープンしたネ