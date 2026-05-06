きのう夕方、東京・杉並区の公園で高さ30メートルのクヌギの木が倒れているのが見つかりました。けが人はいませんでしたが、公園は周辺を一時、立ち入り禁止にして撤去作業を行いました。記者「あちらにあった高さ30メートルのクヌギの木が、歩道を塞ぐようにして倒れ、3分の1程が池の中にまで達したということです」きのう午後4時半ごろ、東京・杉並区の都立・善福寺公園で「木が倒れた」と通行人から公園の事務所に連絡がありま