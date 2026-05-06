【写真】美しいと話題、渡辺翔太のドレスアップしたスーツ姿 Snow Manの渡辺翔太が自身のInstagramで、黒スーツのワンショットを披露した。 ■渡辺翔太が黒スーツで音楽特番MCに挑む 渡辺は「1億2000万人のありがとう歌の感謝祭」と添えて1点の写真を投稿。 煌びやかなセットをバックにした渡辺は、黒シャツに黒の蝶ネクタイを合わせ、ジャケットの襟元にはスパンコールと思しき装飾が施された