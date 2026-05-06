渡辺翔太がドレスアップしたスーツ姿を披露！「神ビジュ」「佇まいが美しい」「バチバチにイケてる」「良過ぎて100点満点」トンボブローチにもコメント続々

【写真】美しいと話題、渡辺翔太のドレスアップしたスーツ姿

Snow Manの渡辺翔太が自身のInstagramで、黒スーツのワンショットを披露した。

■渡辺翔太が黒スーツで音楽特番MCに挑む

渡辺は「1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭」と添えて1点の写真を投稿。

煌びやかなセットをバックにした渡辺は、黒シャツに黒の蝶ネクタイを合わせ、ジャケットの襟元にはスパンコールと思しき装飾が施されたブラックスーツ姿で登場。胸元には大きなトンボのブローチが光っている。

渡辺は、5月6日19時より放送される、日テレ系新音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』で俳優の波瑠と初タッグでMCを務める。

この投稿にフォロワーからは、「神ビジュ」「ビジュ良すぎ」「バチバチにイケてる」「ビジュ良過ぎて100点満点」「連休の締めはしょっぴー！」「蝶ネクタイ可愛い」「佇まいが美しい」「あらたな事に挑戦する渡辺くんが誇らしい」と応援の声が多数寄せられた。

また、胸元のトンボのブローチについても「トンボは縁起物だから心強い」「スワロフスキーかな？トンボがいいね」「黒スーツにすごく映えている」と、トンボの意味や褒めるコメントが寄せられていた。

■写真：美しいと話題、渡辺翔太のドレスアップしたスーツ姿