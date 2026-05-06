ジーコ氏と中田英寿氏が日本で再会元日本代表監督でブラジル代表の伝説的な選手でもあるジーコ氏が、かつて共闘した日本のレジェンドと再会したことをSNSに投稿した。サッカーファンの間で「びっくりしました！」「嬉しすぎる」など注目を集めている。ジーコ氏はインスタグラムに中田英寿氏との2ショット写真を投稿。 六本木ヒルズで開催された「クラフト日本酒ウィーク2026」への招待を受けたとして、「日本サッカー史上最高