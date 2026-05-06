ジーコ氏と中田英寿氏が日本で再会

元日本代表監督でブラジル代表の伝説的な選手でもあるジーコ氏が、かつて共闘した日本のレジェンドと再会したことをSNSに投稿した。

サッカーファンの間で「びっくりしました！」「嬉しすぎる」など注目を集めている。

ジーコ氏はインスタグラムに中田英寿氏との2ショット写真を投稿。 六本木ヒルズで開催された「クラフト日本酒ウィーク2026」への招待を受けたとして、「日本サッカー史上最高の選手の一人であり、弟子であり、友人である中田ヒデ（Hide Nakata）と一緒でした。 完全な成功と素晴らしい日本酒。 ヒデさん、ありがとう。また会えて嬉しいよ」とメッセージを寄せた。

指導者としては2002年夏に日本代表監督に就任したジーコ氏。中田氏、MF中村俊輔、MF小野伸二、MF稲本潤一を中盤で組ませる攻撃的な布陣を披露し、2004年にはアジアカップを制覇。ドイツW杯ではグループリーグで敗退となり、中田氏はこの大会を最後に29歳の若さで現役を引退した。

SNSでは2人の再会に「素敵な写真」「ナイス2人！！そしてびっくりしました！」「レジェンド＆レジェンド」「嬉しすぎる」「お元気そうですね」など多くのコメントが寄せられ、日本サッカーのレジェンド2人が注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）