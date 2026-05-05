2番人気コスタノヴァが痛恨の出遅れで4着に敗れた。ゲートが開くと、またしても大きく立ち遅れ。スタンドからは思わずため息が漏れた。2走前の武蔵野S、3走前のさきたま杯でも大出遅れを見せ、昨年のかしわ記念でもスタートに課題を残していた同馬。この日もタイミングが合わず、序盤から不利な形となった。それでもG1馬の力で巻き返して4番手まで押し上げたが、一線級相手ではこのロスは大きく、最後は詰め切れず。今後へ課題を