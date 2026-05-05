2番人気コスタノヴァが痛恨の出遅れで4着に敗れた。ゲートが開くと、またしても大きく立ち遅れ。スタンドからは思わずため息が漏れた。2走前の武蔵野S、3走前のさきたま杯でも大出遅れを見せ、昨年のかしわ記念でもスタートに課題を残していた同馬。この日もタイミングが合わず、序盤から不利な形となった。それでもG1馬の力で巻き返して4番手まで押し上げたが、一線級相手ではこのロスは大きく、最後は詰め切れず。今後へ課題を残す一戦となった。

4着 コスタノヴァ

D.レーン騎手

「レース前は馬の具合はとてもいい感じがしました。駐立は問題なかったのですが、上手くスタートが切れませんでした。前半に脚を使った分、最後は伸び切れませんでした」

レース結果、詳細は下記のとおり。

5月5日、船橋競馬場で行われた11R・かしわ記念（Jpn1・4歳上・ダ1600m）は、川田将雅騎乗の3番人気、ウィルソンテソーロ（牡7・美浦・高木登）が勝利した。クビ差の2着に1番人気のミッキーファイト（牡5・美浦・田中博康）、3着に6番人気のロードフォンス（牡6・栗東・安田翔伍）が入った。勝ちタイムは1:38.6（良）。

2番人気でD.レーン騎乗、コスタノヴァ（牡6・美浦・木村哲也）は、4着敗退。

かしわ記念・ウィルソンテソーロと川田将雅騎手 (C)Hiroki Homma

川田将雅騎乗の3番人気、ウィルソンテソーロがゴール前の激戦を制し、交流G1・3勝目をマークした。直線では先に抜け出しを図った1番人気ミッキーファイトを目標に進出。2頭が並ぶように抜け出し、勝負は一騎打ちへともつれ込んだ。馬体を併せたまま互いに一歩も譲らぬ追い比べ。最後はウィルソンテソーロがわずかに前へ出て先着、際どい攻防をねじ伏せ、勝負強さを見せつけた。

ウィルソンテソーロ 29戦10勝

（牡7・美浦・高木登）

父：キタサンブラック

母：チェストケローズ

母父：Uncle Mo

馬主：了紱寺健二ホールディングス

生産者：リョーケンファーム

【全着順】

1着 ウィルソンテソーロ 川田将雅

2着 ミッキーファイト C.ルメール

3着 ロードフォンス 横山和生

4着 コスタノヴァ D.レーン

5着 ジョージテソーロ 落合玄太

6着 シャマル 川須栄彦

7着 オーマイグッネス 藤本現暉

8着 ナチュラルライズ 横山武史

9着 ガバナビリティー 笠野雄大

10着 ベアバッキューン 野畑凌

11着 リコースパロー 澤田龍哉

12着 リュードマン 篠谷葵

13着 グランデマーレ 岡村健司