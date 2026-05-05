八郎潟町で約300年前から続く伝統行事「願人踊」が披露されました。踊り手たちが家々や商店を巡り、町内は活気に包まれていました。願人踊は女物の長襦袢に身を包んだ踊り手が軽快なリズムにあわせて手と足を一緒に出す独特の身のこなしが特徴です。八郎潟町が羽州街道の宿場町として栄えていた江戸時代、寺社仏閣への参拝を地域の人々の代わりに行い唄や踊りで金銭を得ていた願人坊主によって伝えられたといわれています。「見れ