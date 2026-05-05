八郎潟町で約300年前から続く伝統行事「願人踊」が披露されました。踊り手たちが家々や商店を巡り、町内は活気に包まれていました。



願人踊は女物の長襦袢に身を包んだ踊り手が軽快なリズムにあわせて手と足を一緒に出す独特の身のこなしが特徴です。



八郎潟町が羽州街道の宿場町として栄えていた江戸時代、



寺社仏閣への参拝を地域の人々の代わりに行い唄や踊りで金銭を得ていた願人坊主によって伝えられたといわれています。





「見れなかったと思ったっけ見れた今年、毎年これが楽しみでね、小さいときからのあれでよかったです」いまは豊作や無病息災の願いを込め一日かけて約300軒の家々や商店を練り歩きます。「また1年、元気に過ごしてねおっきくなってくれたらいいなって思ってまぁす！ね」願人踊が披露されるのは毎年5月5日、子どもたちの健やかな成長を願う日でもあります。踊り手たちをもてなそうと酒や食事を用意する人もいます。踊りと唄による交流が町を活気で包みます。願人踊の見どころの一つが金をだまし取ろうとする山賊 定九郎と、旅人 与市兵衛の駆け引きが笑いを誘う歌舞伎を題材にした寸劇です。約300年にわたり地域の人たちに継承されてきた願人踊。次の世代へも受け継がれています。50年余り前から続いているのが「子ども願人踊」です。今年初めて参加する小学3年生の石井梢葉くん。参加を決めたのは町の伝統芸能を引き継いでいこうと活動する団体に祖父の輝雄さんがいたからです。石井梢葉くん「きれいで上手にして踊りたいです！」石井輝雄さん「一生懸命頑張ってほしいなって思うなやっぱりかわいいもんな、孫は。よくいろんたことある中でなこれまたやってくれてよ、まだ3年生だ、な、ありがたいなと思う。」町の中心部にある一日市神社、子どもたちが踊りを奉納します3月から大人の踊り手と一緒に練習を重ねてきた梢葉くん。少し緊張しながらも堂々と踊りを披露しました。「ちょっと失敗したところがあったけどできてよかったです」記者「これからの目標教えてください」「もっときれいに上手にしたいです」地域に根差した願人踊はこれからも、脈々と受け継がれていきます。