“味覚の旅”をコンセプトにしたデザートコースレストラン 池尻大橋駅から徒歩約5分の場所にある「John」。スタイリッシュな外観が目印の「MINOWA IKEJIRIビル」の2階にあります。 「John」は、“味覚の旅”をコンセプトにしたデザートコースレストラン。さまざまなお店でパティシエの経験を積んだオーナーが、お客さまにコースを通して新しいデザートに出合ってほしいという想いを込めて開業したそう。もともとは東京・鶯谷の古民