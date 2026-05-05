池尻大橋駅から徒歩約5分の場所にある「John」。スタイリッシュな外観が目印の「MINOWA IKEJIRIビル」の2階にあります。

「John」は、“味覚の旅”をコンセプトにしたデザートコースレストラン。さまざまなお店でパティシエの経験を積んだオーナーが、お客さまにコースを通して新しいデザートに出合ってほしいという想いを込めて開業したそう。もともとは東京・鶯谷の古民家でスタートしたお店で、2025年に店舗を移転してリニューアルオープンしました。

エレベーターを降りるとアンティーク調の看板が。上品なたたずまいに、これから味わうデザートへの期待も膨らみます。



入り口はガラスブロックから光が差し込み、静けさもある洗練された雰囲気。カウンター横にある通路から店内へと進みます。

ご褒美CHECK

内装に自然の素材を多用しているのがこのお店の特徴。都心にいながらも自然を感じられるよう、石や砂などの天然素材を多く取り入れているのだそう。自然を感じるやさしい色味の土壁やシンプルなインテリアに囲まれて、都会の喧騒から離れた静かな時間を過ごすことができます。

細い通路には絵画などが飾られ、どこか非現実感があります。通路を進むにつれて、日常から少しずつ切り離されていくような感覚に。

通路を抜けると、ブラウン調のあたたかみのある店内が広がります。 オープンカウンターも、手触りや質感にこだわるために本物の石を使っているそう。ゆったりとした時間が流れる落ち着いた空間に癒やされます。



「デザートコース ノンアルコールペアリング」1万6500円 ※価格変更前

今回は、季節のデザートをノンアルコールカクテルとともに楽しめる「ノンアルコールペアリング」をセレクト。

※2026年3月取材時のコース内容です。

ご褒美CHECK

多彩な食材を使ったさまざまなデザートを堪能することができるデザートコース。内容は毎月一新するので、来るたびに新しいデザートを楽しめるのも「John」ならではの魅力です。落ち着いた店内でデザートを楽しめば、静かに心満たされるひとときに。

1品目は、新タマネギのみで作られたタルト。タルトの下の層には強めにローストして燻製にかけたタマネギ、上の層には低い温度で4時間コンフィにしたタマネギが層になっていて、最後にコンフィで出た汁を煮詰めたソースをかけています。

タルトは直接手で持っていただきます。火を通して甘みが引き出されたタマネギと、燻製によるスモーキーな香りが重なり合い、ひと口目から気分が高まります。

タルトと一緒にいただくドリンクは、発酵させたブラッドオレンジとソーダのジュース。ひと口いただくとオレンジの風味がふわっと香り、フレッシュな気分に。みずみずしい果実の風味が、タルトの香ばしさを引き立ててくれます。

ご褒美CHECK

デザートコースには、セットで一品一品に合わせた特別なドリンクがつきます。アルコールペアリングとノンアルコールペアリングから選択可能で、アルコールペアリングはデザートに合わせて厳選したワインや日本酒などが楽しめます。ノンアルコールペアリングはスタッフの手作りというから驚き！ デザートに合わせたこだわりのペアリングドリンクも一緒に楽しんで。

続いていただくのは、オリーブオイルやパルミジャーノチーズ、黒苺を組み合わせたサラダのようなデザート。オリーブオイルがソルベ状で入っていて、さわやかな食感が楽しめます。

塩気のあるパルミジャーノチーズと甘ずっぱいイチゴの組み合わせに、オリーブオイルの風味が見事にマリアージュ。それぞれの食材の苦味や塩味、香りなどをバランスよく感じることができる一品です。

このデザートには、トマトとイチゴで作ったガスパチョ（冷製スープ）を、自家製のバラビネガーで割ったドリンクをペアリング。トマトの風味をしっかり楽しめるドリンクが、フレッシュなデザートの味を引き立たせてくれます。

お次は、まるでアートのようなビジュアルが美しいこちらのデザート。なにでできているの？と思わず気になってしまうデザインにワクワクします。

特徴的な上の飾りは、ビーツでできたメレンゲなんだそう。中央には、ジンの原料でもあるジュニパーという果実や、ヨーグルトから絞ったホエーを使ったソルベが。下のイチゴの間には、梅と桃の皮を材料にしたソースが挟まっています。

サクサクとしたメレンゲの食感に、すっきりとしたソルベとイチゴの酸味、ソースのほどよい塩味が絶妙に絡み合った奥行きのある味わいです。さまざまな食感と風味が重なり合い、すっかり夢心地に。

こちらのデザートに合わせるのは、松とヒノキ、ジュニパーベリー、塩こしょうを、発酵させたジャスミン茶に漬けたドリンク。澄んだ木の香りとやさしいジャスミンの香りに癒やされます。

最後のデザートは、リコッタチーズのムースの中にイチゴの果肉のみで作ったソースを入れた、デザートらしい甘みを楽しめる一品。イチゴの果肉となめらかなムースの味わいが、やさしい気分にさせてくれます。青とうがらしが入ったオイルが少量入っているので、ピリッとした味わいも楽しんでみて。

こちらのデザートと一緒にいただくのは、梅とピンクペッパー、桃の葉を漬け込んだドリンク。梅の酸味にピンクペッパーがアクセントになった、さっぱりして飲みやすい一杯です。

デザートを思い切り堪能したあとは、お茶菓子をいただいてコースは終了です。 左は、カカオ60％のチョコレートを燻製にかけたお菓子。チョコレートの苦味と燻製のスモーキーな香りが、コースの締めにぴったりです。

右は黒苺の果汁を煮詰めて作ったグミで、濃厚なイチゴの甘味と香りを楽しむことができます。

お茶菓子のドリンクは日本茶、コーヒー、ハーブティーの3種類から選択できるので、好みに合わせてセレクトして。

繊細な味わいのデザートを一皿ずつ味わう時間は、まさに“味覚の旅”そのもの。季節ごとのオリジナルコースが楽しめる「John」で、心地よいぜいたくなひとときを過ごしてみませんか。



■John（じょん）

住所：東京都世田谷区池尻3-18-4 MINOWA IKEJIRI 2F

TEL：080-4299-6816

営業時間：木〜土曜15〜19時／2部制、日曜18時／1部制

定休日：月〜水曜

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Text＆Photo：森本慧（vivace）

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

