「監督の問題だとは思わない」６連敗…チェルシーはなぜ勝てないのか。プレミア３位の15点を挙げている24歳FWの考えは？
チェルシーのジョアン・ペドロが、クラブの現状に言及した。
現地５月４日に開催されたプレミアリーグ第35節で、９位のチェルシーは、16位のノッティンガム・フォレストとホームで対戦。１−３で敗れた。２分、15分、52分に失点後、90＋３分にJ・ペドロがオーバーヘッドで１点を返すのが精一杯だった。
前節のブライトン戦（０−３）で、リーグ戦５試合連続の完封負けを喫し、その翌日にリアム・ロシニアを解任したチェルシー。後を引き継いだカラム・マクファーレン暫定監督の下で臨んだ初のリーグ戦でも勝てず、６連敗となった。
指揮官交代後も厳しい状況が続くなか、英紙『The Standard』によると、フォレスト相手に一矢報いた24歳のブラジル代表FWは、「僕を含め、全員が自分自身を見つめ直す必要がある」と語り、こう続けた。
「もっと良くなるために、戦い方を見直していかないといけない。ファンのみんなに申し訳ないし、どこを改善できるのかをしっかり見つけ出さなければならない」
リーグ得点ランキング３位で、チームトップの15得点をマークしているJ・ペドロは「監督の問題だとは思わない。選手たちが立ち上がるべきだ」と主張。「全員が奮起しなければいけない。私も含めてだ」と責任を口にした。
チェルシーはプレミアリーグ残り３試合に加え、マンチェスター・シティとのFAカップ決勝を控えている。巻き返しへ、選手たちの真価が問われる終盤戦だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
現地５月４日に開催されたプレミアリーグ第35節で、９位のチェルシーは、16位のノッティンガム・フォレストとホームで対戦。１−３で敗れた。２分、15分、52分に失点後、90＋３分にJ・ペドロがオーバーヘッドで１点を返すのが精一杯だった。
前節のブライトン戦（０−３）で、リーグ戦５試合連続の完封負けを喫し、その翌日にリアム・ロシニアを解任したチェルシー。後を引き継いだカラム・マクファーレン暫定監督の下で臨んだ初のリーグ戦でも勝てず、６連敗となった。
「もっと良くなるために、戦い方を見直していかないといけない。ファンのみんなに申し訳ないし、どこを改善できるのかをしっかり見つけ出さなければならない」
リーグ得点ランキング３位で、チームトップの15得点をマークしているJ・ペドロは「監督の問題だとは思わない。選手たちが立ち上がるべきだ」と主張。「全員が奮起しなければいけない。私も含めてだ」と責任を口にした。
チェルシーはプレミアリーグ残り３試合に加え、マンチェスター・シティとのFAカップ決勝を控えている。巻き返しへ、選手たちの真価が問われる終盤戦だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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