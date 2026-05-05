【写真】深澤辰哉のうちわを持参した佐久間大介／佐久間大介＆深澤辰哉の自撮りショット／“ふかさく”過去の仲良しショット Snow Manの佐久間大介が、自身のSNSを更新。『ラヴィット！』（TBS系）のオフショットを公開し、注目を集めている。 ■深澤辰哉のうちわ＆“すのチルソフビ”を手にした佐久間大介 Instagramのストーリーズで公開されたのは、『ラヴィット！』のセット前で撮影されたカット。佐久間が5