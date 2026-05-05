佐久間大介が深澤辰哉のうちわ＆“すのチルソフビ”持参で『ラヴィット！』出演！カラフルジャケットをさらりと着こなす笑顔ショットに「ふっかさんのこと大好きでかわいい」「ふっかも出演してるみたい」

【写真】深澤辰哉のうちわを持参した佐久間大介／佐久間大介＆深澤辰哉の自撮りショット／“ふかさく”過去の仲良しショット

Snow Manの佐久間大介が、自身のSNSを更新。『ラヴィット！』（TBS系）のオフショットを公開し、注目を集めている。

■深澤辰哉のうちわ＆“すのチルソフビ”を手にした佐久間大介

Instagramのストーリーズで公開されたのは、『ラヴィット！』のセット前で撮影されたカット。佐久間が5月5日に誕生日を迎えた深澤辰哉のうちわと“すのチルソフビ”を手に、カメラに向けて笑顔を見せる姿が収められている。

ピンクヘアをナチュラルに下ろし、淡いグリーンのTシャツにラメ感のあるカラフルなジャケット、デニムパンツを合わせたスタイルも印象的。ポップなセットとリンクする装いで、佐久間らしい親しみやすさと華やかさが際立っている。

また、「#ラヴィット！はじまります！！ 深澤！！！！観てるよな？？？」というメッセージも添えられている。

■コットン・きょんとの2ショットも

さらに、Xでは「#ラヴィット！はじまります！ 深澤誕生日おめでとう！ キョンさんと(^^)」というコメントとともに、コットンのきょんとの2ショットを投稿。

佐久間ときょんが並んで“ラヴィットポーズ”を決める姿が収められており、きょんが深澤のうちわを手にするなど、和やかな空気感が伝わる仕上がりとなっている。

■佐久間大介＆深澤辰哉のSNS上でのやりとりも話題に

その後、佐久間はInstagramのストーリーズで「#ラヴィット！ありがとうございました(^^)」と投稿し、「深澤観てたよな？」と呼びかけ、深澤のうちわと“すのチルソフビ”を前に指で“L”ポーズを決める別カットも公開。

これに対し、深澤も自身のInstagramのストーリーズで投稿を引用し、「ずーっとみてたよ わら」と反応。佐久間の呼びかけに応えるようなやりとりが注目を集めている。

佐久間大介のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/daisuke.sakuma_sn_official/

深澤辰哉のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/sn_tatsuya.fukazawa_official/

SNSでは「愛だね」「ラヴィットでもふっかさんに愛を伝えるさっくん」「さっくん優しい」「ふっかさんのこと大好きでかわいい」「期待通りで嬉しい」「ふっかも出演してるみたい」といった声が寄せられている。

■深澤辰哉との自撮りショットも披露した佐久間大介

■“ふかさく”仲良しショット

Snow Man

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