朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレキングダウン）」の前バンタム級王者・井原良太郎が４日、１９・５大会に向けたミニオーディションで朝倉が参加者とスパーリングを行ったことに言及した。同オーディションに参加していなかった溝口勇児ＣＯＯが「まわりもスパーなんかさせんなよ、試合控えてんだから」と投稿したことに反応する形で「正直僕も思ってました。現場にい